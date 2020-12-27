Число заболевших коронавирусом в мире стремительно приближается к 81 миллиону. Чтобы остановить пандемию, структуры ЕС одобрили вакцину Pfizer/BioNTech в ускоренном темпе. И сегодня в странах Евросоюза началась всеобщая вакцинация. Кампания с утра стартовала в Польше, Эстонии, Чехии, Австрии, Франции, Италии, Испании, Португалии, Болгарии и на Кипре. А накануне - в Германии, Венгрии и Словакии.



И уже на фоне иммунизации появились первые сообщения о том, что в Европе активизировались мошенники, продающие "вакцины" от COVID-19. По словам главы Европола, в соцсетях злоумышленники активно предлагают купить препарат от новой инфекции. Однако те, кто решит воспользоваться предложением, либо вовсе ничего не получат после оплаты, либо им отправят подделку, что может обернуться серьезными последствиями для здоровья.