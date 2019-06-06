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В Европе бушует непогода
Мощные ливни обрушились на юго-восточную Европу. Под ударом стихии - Румыния, Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина. Сильные дожди спровоцировали наводнения. В Румынии от непогоды погибли пять человек. Четверо из них - дети.
В Сербии серьезно затоплен город Драгачево. Под водой оказались дороги, футбольный стадион, затоплено здание средней школы. Неутешительная ситуация и в Болгарии.
Там ливни сопровождались градом. Буря остановила дорожное движение. Спасателям пришлось эвакуировать посетителей крупного торгового центра в Пловдиве.
Бушует непогода и в западной Европе. По Германии прошелся мощный торнадо. Он повредил дома, вырвал с корнем деревья и перевернул машины. Скорость ветра в эпицентре стихии достигала 250 километров в час. К счастью, обошлось без жертв.
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