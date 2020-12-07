В Европе бушует непогода

Европейский регион во власти непогоды. В Италии из-за сильных дождей затопило юг и центр страны. Эвакуировано более 60 семей, перекрыта часть важных автодорог.



В Швейцарии в "подарок" к началу горнолыжного сезона выпало огромное количество снега. Обильные осадки и сильный ветер привели к остановке автомобильного и железнодорожного движения.



Штормовая погода надвигается и на Хорватию. В стране уже зафиксировали резкое увеличение скорости ветра. На время остановлено движение всех видов морского транспорта.



