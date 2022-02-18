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В Европе фиксируют разрушительные последствия урагана "Иления"
Европа приходит в себя после разрушительного урагана. Основной удар пришелся на Германию, тысячи человек остались без света. В Берлине объявлено чрезвычайное положение. В Гамбурге затоплено здание рыбного рынка. Мощный шторм разыгрался на Эльбе - волна пробила окна парома. К счастью, судно успело вернуться в порт, пассажиры не пострадали.
В Польше шторм разрушил около 50 жилых домов. Стихия унесла жизни 2 человек. К сильнейшей за последние 30 лет буре готовится Великобритания. Ожидается, что скорость порывов ветра на юго-западе Соединенного Королевства может превысить 140 километров в час.
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