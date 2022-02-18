В Европе фиксируют разрушительные последствия урагана "Иления"

Европа приходит в себя после разрушительного урагана. Основной удар пришелся на Германию, тысячи человек остались без света. В Берлине объявлено чрезвычайное положение. В Гамбурге затоплено здание рыбного рынка. Мощный шторм разыгрался на Эльбе - волна пробила окна парома. К счастью, судно успело вернуться в порт, пассажиры не пострадали.