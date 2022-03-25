В Европе и США растут цены, а Греция вводит контроль за объемами запасов ключевых продуктов

Антироссийские санкции работают в ущерб Европе и США. Джо Байден назвал перспективу глобального дефицита продовольствия реальной. Президент США отметил: "Цену санкций платит не только Россия, но и множество других стран, включая европейские".

Германия

Жители Германии вновь опустошают полки супермаркетов. Сахар и крупы вывозят тележками. Чтобы избежать дефицита, розничные сети начали искать новых поставщиков. Производители на фоне антироссийских санкций опасаются удорожания электроэнергии. Об этом сообщает телеканал CGTN. Из-за неподъемной стоимости энергии теплицы в стране стоят пустые.

Польша

То, что в Польше сильно выросли цены, а кошельки поляков исхудали, признал даже премьер страны. Матеуш Моравецкий указал, что Россия и Украина являются очень важными экспортерами продуктов питания, зерна и пшеницы. При этом, по мнению польского политика, это еще только начало кризиса, который серьезно ухудшит положение жителей Европы.

Греция

Правительство Греции тем временем устанавливает контроль за объемами запасов ключевых продуктов в стране. Однако заверяет: речь о продовольственном кризисе пока не идет.