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В Европе и США растут цены, а Греция вводит контроль за объемами запасов ключевых продуктов
Антироссийские санкции работают в ущерб Европе и США. Джо Байден назвал перспективу глобального дефицита продовольствия реальной. Президент США отметил: "Цену санкций платит не только Россия, но и множество других стран, включая европейские".
Германия
Жители Германии вновь опустошают полки супермаркетов. Сахар и крупы вывозят тележками. Чтобы избежать дефицита, розничные сети начали искать новых поставщиков. Производители на фоне антироссийских санкций опасаются удорожания электроэнергии. Об этом сообщает телеканал CGTN. Из-за неподъемной стоимости энергии теплицы в стране стоят пустые.
Польша
То, что в Польше сильно выросли цены, а кошельки поляков исхудали, признал даже премьер страны. Матеуш Моравецкий указал, что Россия и Украина являются очень важными экспортерами продуктов питания, зерна и пшеницы. При этом, по мнению польского политика, это еще только начало кризиса, который серьезно ухудшит положение жителей Европы.
Греция
Правительство Греции тем временем устанавливает контроль за объемами запасов ключевых продуктов в стране. Однако заверяет: речь о продовольственном кризисе пока не идет.
Рост цен на продукты питания по всему миру, вызванный реакцией западных стран на события в Украине, может спровоцировать голодные бунты в беднейших странах мира. Об этом предупреждают во Всемирной торговой организации.
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