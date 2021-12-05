В Европе идет наращивание военного контингента НАТО, а Украина проводит военные учения

Президенты Украины, Литвы и Польши совместно выразили необходимость ввести новые санкционные ограничения в отношении России. Соответствующий документ приурочили к 30-летию признания независимости украинского государства польскими и литовскими властями.

Эти три якобы независимые государства именуют себя "Люблинским треугольником" и заискивающе косятся на сильных представителей коллективного Запада в ожидании очередных финансовых подачек. Взамен любой каприз хозяина готовы принять к исполнению.

Актуальный американский заказ на сегодня - наращивание военного контингента НАТО в Европе, поближе к Беларуси и России. Понимают ли Киев, Рига и Варшава, что превратились в беспрекословных заложников чужой большой игры? Наверняка.

Впрочем, Польша и здесь претендует на звание "исключительной" в надежде всех обхитрить и выторговать побольше. Елизавета Казакова рассказывает.

Польша в мировом демократическом коконе прикидывается этакой особо уязвимой куколкой. Наука о насекомых подтверждает: куколка, осаждаемая со всех сторон врагами, требует защиты. От посягающей на ее национальный суверенитет единой Европы, и от исторического конкурента России, и от слишком независимой от западной технологии провокаций Беларуси, и даже от замерзающих на польской восточной границе беженцев. Против этих - любые средства дозволены.

Против остальных - требуется более сложная стратегия. Прямо - геополитическая.

Ситуация с мигрантами показывает, что это действительно вопрос для всех нас, и он не может рассматриваться по отдельности. Но я хотел бы сказать кое-что: очевидно, мы стоим на пороге какого-то нового мирового порядка из-за некоторых не очень хороших парней вокруг нас, вокруг демократического мира и трансатлантического сообщества. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Это пан Моравецкий вещает из Лондона. На трансатлантической связи - Вашингтон. Речь сугубо не о миграционном кризисе. Замах Варшавы - на геополитический расклад.

Никто не должен укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Любое дальнейшее движение НАТО на Восток будет категорически влиять на наши основополагающие интересы безопасности. Сергей Лавров, министр иностранных дел России

Разумеется, разговаривает министр Лавров не с Польшей.

Но на польской территории дислоцировались три сотни эстонских и британских солдат. Под предлогом разведподдержки и инженерных работ имеют предписание участвовать в военной операции на восточных рубежах ЕС.

На польской территории зафиксирована разгрузка американских самоходных установок "Паладин". Через Польшу идет переброска словацких 155-миллиметровых артиллерийских самоходок в Латвию. Якобы для сдерживания беженцев. Но если что, генсек НАТО пообещал латышам мгновенную переброску 40-тысячного контингента.

У границ с Беларусью четыре польских соединения отрабатывают форсирование водной преграды, совместное действие танковых, пехотных подразделений и артиллерийской дивизии. По периметру Калининградской области России барражируют самолеты-разведчики НАТО. Реакция на угрозу от семей курдских беженцев? Или готовятся сдерживать миграцию афганцев по российскому коридору? Таковой анонсировал на неделе польский президент Дуда.





За последние годы мы значительно увеличили свое присутствие в этом регионе. Впервые в истории мы имеем боеспособные боевые группы в Балтийском регионе, в том числе одну в Латвии и одну в Литве. У нас еще и воздушная полиция. Мы увеличили военно-морское присутствие. Так что и на суше, и в воздухе, и на море сейчас больше НАТО. Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО

Теперь Россия должна деэскалировать нынешнюю напряженность, повернуть вспять недавнее наращивание войск, вернуть силы на позиции мирного времени и воздержаться от дальнейших запугиваний Украины. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Вот и поговорили. Россия перемещает войска в пределах своей территории и никому этим не угрожает.

Они говорили о возможном вводе российских войск в Украину еще в начале года. Мы провели Zapad-2021 учения. Как мы видим, этого не произошло. Владимир Путин, Президент России

Может, провоцируют, а может, и нет. Никто не знает, что у противника на уме. Наш командир говорит, что нельзя его недооценивать. Ярослав, украинский солдат

Невдомек этому украинскому пареньку, что это у Соединенных Штатов, вместе с Великобританией, в Европе глобально-политические задачи. Своих европейских сателлитов они старательно просушивают, чтобы те жарче горели против России.

За русофобию и украинцам, и полякам из-за океана кое-что перепадает в виде инвестиций и грантов. То, как они доходят до народа, уже на совести руководства.

Агрессивной риторикой Киев и Варшава затыкают "Северный поток - 2", крайне невыгодный американцам. Служим дальше: охотно размещаем на своих территориях американские контингенты и вооружения. Не за горами перевоз в Польшу ядерного арсенала США из Германии. Готовясь к третьей мировой, Варшава с новой силой требует от Берлина репараций за Вторую мировую войну. Пан Моравецкий согласен на триллион долларов - не меньше. Претензии обоснуют научно: создают в Варшаве специальный НИИ. Не боятся же потерять крупнейшего торгового партнера - Германию?