В Европе исчезнут дешевые авиабилеты

В Старом Свете пропадут дешевые авиабилеты. Во многих странах Евросоюза внедрят климатический налог. А он, в свою очередь, отразится на работе лоукостов. Экосборы уже действуют в Швеции. А со следующего года их введут во Франции и Германии. Сбор на перелет внутренними рейсами или по европейским направлениям составит примерно 13 евро вместо прежних 7 с половиной. Доходы от налога направят на удешевление железнодорожных билетов.