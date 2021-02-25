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В Европе изъята рекордная партия кокаина

В Европе изъята рекордная партия кокаина. Таможенные органы Германии и Бельгии задержали более 23 тонн наркотика. Груз должен был проследовать в Нидерланды, а прибыл в порты Гамбурга и Антверпена из Парагвая. Кокаин прятали в строительных материалах - в контейнерах с деревянными блоками и банках с наполнителем для стен.

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