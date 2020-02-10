В Европе хозяйничает шторм "Сиара"

В Польше бушует шторм "Сиара". Сильный ветер сорвал крышу на горнолыжном курорте - погибли 40-летняя женщина и ее дочь. Еще несколько человек получили ранения. Повреждены припаркованные автомобили. Шторм натворил бед и в Германии. Там прервано движение поездов дальнего следования. В Мюнхене отменили половину авиарейсов. Режим ЧС объявлен в четырех регионах Чехии. Скорость ветра там достигает 180 километров в час.



