В Европе начался сезон карнавалов

Тема Венецианского этой зимой - "Город, созданный для игр". По традиции в самом начале карнавала состоялся красочный водный парад. Пока лодки проплывали по Гранд-каналу, туристы и жители города дегустировали традиционные сладости.



Сегодня состоится торжественное открытие празднеств. В небывалую атмосферу феерии и магии погружается вся Италия. В Виареджо карнавал в самом разгаре, а в Риме он начнется в последний день зимы. В Германии 22 февраля начнется Бременский карнавал. Главная его тема в этом году - "Настроение природы".