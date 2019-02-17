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В Европе начался сезон карнавалов
Тема Венецианского этой зимой - "Город, созданный для игр". По традиции в самом начале карнавала состоялся красочный водный парад. Пока лодки проплывали по Гранд-каналу, туристы и жители города дегустировали традиционные сладости.
Сегодня состоится торжественное открытие празднеств. В небывалую атмосферу феерии и магии погружается вся Италия. В Виареджо карнавал в самом разгаре, а в Риме он начнется в последний день зимы. В Германии 22 февраля начнется Бременский карнавал. Главная его тема в этом году - "Настроение природы".
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