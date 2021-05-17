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В Европе начинается новый этап снятия карантинных ограничений
Сегодня начинается новый этап снятия ковид-ограничений в европейском регионе ВОЗ. Сюда входит и Турция - в стране ограничено действие комендантского часа, который не распространяется на туристов, разрешаются междугородные поездки, могут работать торговые центры.
В Чехии после почти полугодового перерыва рестораны возобновят обслуживание гостей на своих террасах, правда, только вакцинированных или с отрицательным тестом на коронавирус, и не более 4 человек за столиком.
В Великобритании открываются музеи и театры, а рестораны и кафе смогут принимать посетителей и в своих закрытых помещениях. Для британских туристов уже открылась Португалия, а вот испанские пляжи принимают пока лишь своих граждан.
Накануне Италия отменила карантин для приезжающих из стран ЕС и шенгенской зоны, а Болгария продлила режим чрезвычайной ситуации до конца июня.
В Польше с выходных отменен масочный режим. Впервые за 7 месяцев открылись рестораны и бары. Пока обслуживают лишь на террасах. С 29 мая будет разрешено обедать и в помещении.
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