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В Европе не стихают протесты: граждане Германии выступают за мир, а французы бастуют против пенсионной реформы

Простые немцы продолжают выступать против военного конфликта в Украине. Сотни людей с плакатами прошли по улицам Нюрнберга. Протестующие скандировали "Заключим мир без оружия" и несли баннеры "Мы красная линия".

"Конфликт может быть прекращен в течение 24 часов, и это было бы отличным решением, ведь Россия не отступит. Немецкая жажда крови должна была закончиться еще в 45-м году. Очевидно, есть люди, которые все еще мечтают о войне и безоговорочной капитуляции русских. Это очень плохо", - рассказывают протестующие.

Французы выступили против пенсионной реформы

А во Франции проходит всеобщая забастовка против пенсионной реформы. Свою работу уже прекратили три из четырех терминалов сжиженного природного газа, которые есть в стране. Тем временем десятки активистов блокировали въезд на территорию порта Женвилье. Они выставили заграждения и не пускают большегрузы. А это крупнейший речной логистический узел, через который проходит 15 процентов всех товаров.

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