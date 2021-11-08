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В Европе не утихают протесты против обязательной вакцинации
Тысячи ковид-диссидентов в разных уголках планеты продолжают устраивать митинги против обязательной вакцинации и введения паспортов здоровья. На беспорядках в "обители демократии"- Гааге - демонстранты жгли файеры за отмену qr-кодов о вакцинации. По сообщениям протестующих, подобные документы разделяют общество. Митингсобрал почти 40 тысяч голландцев. А в Греции протестующих против обязательных прививок спасателей решили охладить из водометов.
Столкновения в Лейпциге: полиция применила дубинки, слезоточивый газ
Особой жестокостью отметились немецкие правоохранители. Для разгона беспорядков в Лейпциге силовики применили дубинки, слезоточивый газ и насилие. Акция против вакцинации от COVID-19 переросла в столкновения. Задержания вместе с митингом не закончились. Кадры бесцеремонного обращения немецких полицейских с пенсионером вновь остались без внимания правозащитников.
Несогласные с карантинными ограничениями устроили беспорядки и в Австралии. В Мельбурне прошел многотысячный марш против обязательной вакцинации. Транспаранты с надписью "Я провел четверть жизни в локдауне" несли дети.
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