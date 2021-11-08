В Европе не утихают протесты против обязательной вакцинации

Тысячи ковид-диссидентов в разных уголках планеты продолжают устраивать митинги против обязательной вакцинации и введения паспортов здоровья. На беспорядках в "обители демократии"- Гааге - демонстранты жгли файеры за отмену qr-кодов о вакцинации. По сообщениям протестующих, подобные документы разделяют общество. Митингсобрал почти 40 тысяч голландцев. А в Греции протестующих против обязательных прививок спасателей решили охладить из водометов.

Столкновения в Лейпциге: полиция применила дубинки, слезоточивый газ

Особой жестокостью отметились немецкие правоохранители. Для разгона беспорядков в Лейпциге силовики применили дубинки, слезоточивый газ и насилие. Акция против вакцинации от COVID-19 переросла в столкновения. Задержания вместе с митингом не закончились. Кадры бесцеремонного обращения немецких полицейских с пенсионером вновь остались без внимания правозащитников.