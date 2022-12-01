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Ростом трудовой и сексуальной эксплуатации украинских беженцев обеспокоены в Европе

Тревожная статистика. В Европе обеспокоены ростом торговли украинскими беженцами и повышением уровня их сексуальной эксплуатации. В публикации общеевропейской медиасети отмечается - сотни тысяч украинских женщин стали жертвами торговцев людьми, а текущий конфликт только усугубил ситуацию. При этом наблюдается рост случаев трудовой и сексуальной эксплуатации. "В Европе украинки из-за экономических трудностей и незащищенности находятся под высоким риском оказаться в сфере проституции или порнографии", - подчеркивают в организации ООН Women Europe. Количество изнасилований украинских женщин с начала конфликта выросло почти втрое.

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