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В Европе появился "новый Зеленский", заявил Вучич
Премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти пытается представить автономный сербский край частью НАТО, а себя - новым Владимиром Зеленским. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, цитату которого приводит sb.by.
Александр Вучич прокомментировал слова Альбина Курти о том, что "граница Сербии и Косова стала границей НАТО и России".
"Не знал, что Курти теперь уже и НАТО, но если он считает себя частью НАТО, то я скажу ему только, что у Сербии свои границы, и это ни российские, ни натовские границы. У нас есть свои границы, установленные уставом ООН и резолюцией 1244", - подчеркнул сербский президент.
"Это еще одна из отчаянных политических попыток, которыми он пытается представить себя в качестве большой жертвы и какого-то нового Зеленского, а меня как маленького Путина и так далее. Я не обращаю внимания на это, я наслушался глупостей за последний год сколько угодно", - отметил Вучич.
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