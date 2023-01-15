В Европе появился "новый Зеленский", заявил Вучич

Премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти пытается представить автономный сербский край частью НАТО, а себя - новым Владимиром Зеленским. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, цитату которого приводит sb.by.



Александр Вучич прокомментировал слова Альбина Курти о том, что "граница Сербии и Косова стала границей НАТО и России".



"Не знал, что Курти теперь уже и НАТО, но если он считает себя частью НАТО, то я скажу ему только, что у Сербии свои границы, и это ни российские, ни натовские границы. У нас есть свои границы, установленные уставом ООН и резолюцией 1244", - подчеркнул сербский президент.



"Это еще одна из отчаянных политических попыток, которыми он пытается представить себя в качестве большой жертвы и какого-то нового Зеленского, а меня как маленького Путина и так далее. Я не обращаю внимания на это, я наслушался глупостей за последний год сколько угодно", - отметил Вучич.