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В Европе присудили реальные сроки участникам "зеленых" протестов. Небезосновательно
Европа взялась за климатических активистов, которые до недавних пор были фактически неприкосновенными.
В Берлине приговорили к заключению на 1 год и 4 месяца участницу "зеленых" протестов: она вместе с единомышленниками блокировала дороги в столице ФРГ, практикуя, например, приклеивание рук к асфальту - ладони потом часами отдирала полиция.
В Соединенном Королевстве климатических активистов приговорили к более длительным срокам - в 4-5 лет. Британцев обвинили в том, что в рамках кампании "Останови нефть!" они блокировали движение на скоростных автомагистралях.
Два этих дела - важный прецедент: "зеленые" идеалы и принципы, которые ранее были оправданием любому экстремизму, впервые поставлены ниже общественных интересов.
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