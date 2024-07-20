В Европе присудили реальные сроки участникам "зеленых" протестов. Небезосновательно

В Берлине приговорили к заключению на 1 год и 4 месяца участницу "зеленых" протестов: она вместе с единомышленниками блокировала дороги в столице ФРГ, практикуя, например, приклеивание рук к асфальту - ладони потом часами отдирала полиция.



В Соединенном Королевстве климатических активистов приговорили к более длительным срокам - в 4-5 лет. Британцев обвинили в том, что в рамках кампании "Останови нефть!" они блокировали движение на скоростных автомагистралях.



Два этих дела - важный прецедент: "зеленые" идеалы и принципы, которые ранее были оправданием любому экстремизму, впервые поставлены ниже общественных интересов.