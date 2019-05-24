В Европе проходят выборы в Европарламент

Сегодня второй из четырех дней голосования. Избирательные участки этим утром откроются в Ирландии и Чехии. Накануне волю граждан выясняли в Великобритании и Нидерландах. Лондон пообещал озвучить результаты 27 мая.



В Амстердаме лидер гонки - Лейбористская партия. Из 26 положенных Голландии мест она получила 5. У правящей Консервативной партии 4 мандата. У ультраправых в Европарламенте будет лишь одно место.