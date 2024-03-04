Граждане ФРГ вновь призвали к мирным переговорам по прекращению украинского конфликта. Кроме спонсирования вооружением, протестующие недовольны и ростом цен в Германии. Демонстранты обвинили правительство Шольца в том, что оно уничтожает средний класс в стране.

К миру призывали и участники митинга в Софии, приуроченного ко Дню Освобождения. Собравшиеся напомнили о роли России в освобождении Болгарии из-под власти Османской империи, маршировали с болгарскими и российскими флагами, пели патриотические песни. Также была замечена небольшая группа сторонников Киева с болгарскими и украинскими флагами, тем не менее обошлось без происшествий.