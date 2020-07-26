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В Европе растет число инфицированных COVID-19, введены новые ограничения

Испания вводит повторные карантинные ограничения

В Испании вводят повторные ограничения из-за роста числа инфицированных COVID-19. В Каталонии власти закрывают все ночные клубы, бары и пляжи. Отменены культурные и спортивные мероприятия, людям запрещено собираться в компании из более чем 10 человек. Похожие ограничения и в Андалусии. Во многих регионах страны введен обязательный масочный режим.

Европа вводит новые ограничения из-за вспышки COVID-19

Ситуация в Испании вызвала обеспокоенность других стран Европы. Карантин для приезжающих из этой страны ввели Великобритания и Норвегия. Растет число инфицированных в Германии и Франции.

ВОЗ зафиксировала новый антирекорд по числу заразившихся COVID-19

Тем временем Всемирная организация здравоохранения накануне зафиксировала новый мировой антирекорд по числу заразившихся COVID-19 - за сутки более 284 тысяч новых случаев. Всего же количество заболевших приближается к 16 миллионам.

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