В Европе растет число инфицированных COVID-19, введены новые ограничения

Испания вводит повторные карантинные ограничения

В Испании вводят повторные ограничения из-за роста числа инфицированных COVID-19. В Каталонии власти закрывают все ночные клубы, бары и пляжи. Отменены культурные и спортивные мероприятия, людям запрещено собираться в компании из более чем 10 человек. Похожие ограничения и в Андалусии. Во многих регионах страны введен обязательный масочный режим.

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Ситуация в Испании вызвала обеспокоенность других стран Европы. Карантин для приезжающих из этой страны ввели Великобритания и Норвегия. Растет число инфицированных в Германии и Франции.

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