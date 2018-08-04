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В Европе растет число жертв небывалой жары
В Испании за сутки от зноя погибли три человека. Несмотря на предупреждения, они работали на солнце. В Португалии установлен национальный рекорд температуры - 47 градусов. В стране за медпомощью обратились сотни людей. Из-за аномальной жары горят леса по всему Пиренейскому полуострову. А высочайший горный пик Швеции из-за жары уменьшился на четыре метра. Долины затопило. Колоссальные убытки несут фермеры. Немецкие, например, свои потери оценили более чем в миллиард евро. В Дании и Британии не хватает корма для скота - трава выгорела. А во Франции палящим солнцем выжжены виноградники.
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