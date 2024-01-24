ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Европе растет протестное движение: в Польше стартует крупнейшая забастовка - заявлено около 130 мест ее проведения

Снабжать Киев не согласны и простые граждане. В Риме прошел митинг против оружейной помощи Украине. Протестующие также выступают против НАТО и участия Италии в альянсе, против политики США и ЕС, "толкающих к войне".

Неспокойно и во Франции. Сегодня увеличение масштабов протестов обещает национальная федерация профсоюзов фермеров. Митинги за последние сутки охватили южные районы Пятой республики. Демонстранты уверены, что к концу недели во власти протестов будет вся Франция.

Стало известно о первой жертве демонстраций. Женщина погибла в результате наезда автомобиля. Ее муж и дочь получили серьезные травмы. Однако полиция посчитала инцидент непреднамеренным.

Тем временем протестные настроения разрослись по всей Европе. С начала недели они охватили Литву, Шотландию, Италию, а теперь подобрались к Польше. Сегодня в республике начнется общенациональная забастовка фермеров против действий Еврокомиссии. Акция, как ожидается, станет самой крупной за последние годы. Уже заявлено около 130 мест ее проведения.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все