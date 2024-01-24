3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Европе растет протестное движение: в Польше стартует крупнейшая забастовка - заявлено около 130 мест ее проведения
Снабжать Киев не согласны и простые граждане. В Риме прошел митинг против оружейной помощи Украине. Протестующие также выступают против НАТО и участия Италии в альянсе, против политики США и ЕС, "толкающих к войне".
Неспокойно и во Франции. Сегодня увеличение масштабов протестов обещает национальная федерация профсоюзов фермеров. Митинги за последние сутки охватили южные районы Пятой республики. Демонстранты уверены, что к концу недели во власти протестов будет вся Франция.
Стало известно о первой жертве демонстраций. Женщина погибла в результате наезда автомобиля. Ее муж и дочь получили серьезные травмы. Однако полиция посчитала инцидент непреднамеренным.
Тем временем протестные настроения разрослись по всей Европе. С начала недели они охватили Литву, Шотландию, Италию, а теперь подобрались к Польше. Сегодня в республике начнется общенациональная забастовка фермеров против действий Еврокомиссии. Акция, как ожидается, станет самой крупной за последние годы. Уже заявлено около 130 мест ее проведения.
Президент
Все
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем Независимости
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов