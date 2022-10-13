Европейцы активно выкладывают видеоролики "прощания" с электроприборами

В новой европейской реальности начинают преобладать антиправительственные настроения. Так, например, в Великобритании и Италии мерами властей по борьбе с ростом цен недовольны 82 % опрошенных. В Германии - 78 %, в Испании и Франции показатель превышает 70 %. Об этом свидетельствуют данные опроса компании You-Gov.