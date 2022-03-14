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В Европе растут цены на продовольствие
"Высокие цены на энергоносители привели к подорожанию продуктов питания в Дании". Об этом со ссылкой на статуправление страны сообщает агентство "Ритсаус бюро".
За год цены на продовольствие в Дании выросли на 5,7 % и признаков того, что они снизятся в ближайшие месяцы, нет.
Эстония
К скачку цен на продукты следует готовиться и жителям Эстонии. Глава Торгово-сельскохозяйственной палаты предупредил, что санкции против Беларуси и России сильно ударят по сельскому хозяйству Эстонии. 2/3 минеральных удобрений на эстонских полях российские. Теперь же наши удобрения, тракторы, корма для животных для эстонских фермеров недоступны. Британская Economist прямо ставит вопрос: сможет ли мир справиться без огромных сырьевых запасов России? Уверенно отвечает, что подорожания продолжатся, высокие цены сохранятся дольше, чем будет длиться спецоперация в Украине.
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