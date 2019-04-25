В Европе растут жалобы на некачественную нефть из России

Уже две страны отказались принимать черное золото по трубопроводу "Дружба"- это Польша и Германия. Как сообщает ТАСС со ссылкой на российского вице-премьера Дмитрия Козака, качественная нефть из России поступит на границу с Беларусью уже в понедельник - 29 апреля. По предварительным оценкам, ущерб уже превышает сотни миллионов долларов.



