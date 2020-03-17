В Европе считают бессмысленным закрывать границы

О неэффективности закрытия границ в борьбе с распространением COVID-19, что неоднократно подчеркивала ВОЗ, говорят и европейские политики и эксперты.



Совершенно бессмысленными назвал меры по закрытию границ главный эпидемиолог Агентства общественного здравоохранения Швеции. "Мне очень трудно понять, как это могло бы помочь нам. Нет исследований, которые бы показали это. Напротив, это нанесет нам экономический ущерб", - справедливо полагает Андерс Тегнелл.



"Общие запреты на поездки не рассматриваются ВОЗ как наиболее эффективные", - напоминает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. И также предупреждает, что закрытие границ нанесет дополнительный социальный и экономический ущерб.



Канцлер ФРГ Ангела Меркель и ранее заявляла: "Мы в Германии полагаем, что закрытие границ не является адекватным ответом на вызов". Важно, чтобы каждый реагировал на ситуацию взвешенно и адекватно.



