В Европе ситуация с коронавирусом по-прежнему критическая

Несмотря на локдауны почти во всех странах, нагрузка на больницы не уменьшилась. Врачи работают в напряженном режиме, особенно реанимация и отделения интенсивной терапии, передает "Евроньюз".





Дания

С сегодняшнего дня к строгому карантину присоединяется Дания. В стране закрыли торговые центры и супермаркеты, а ближе к Рождеству замки на дверях будут повсюду, за исключением небольших продуктовых магазинов и аптек.

Германия

В Германии накануне зафиксировали смертельный рекорд от COVID - за сутки скончалась почти 1 000 человек. Строгий локдаун в стране продлен до 10 января.

Тяжелая ситуация в больницах Калифорнии