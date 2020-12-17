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В Европе ситуация с коронавирусом по-прежнему критическая

Несмотря на локдауны почти во всех странах, нагрузка на больницы не уменьшилась. Врачи работают в напряженном режиме, особенно реанимация и отделения интенсивной терапии, передает "Евроньюз".

Дания

С сегодняшнего дня к строгому карантину присоединяется Дания. В стране закрыли торговые центры и супермаркеты, а ближе к Рождеству замки на дверях будут повсюду, за исключением небольших продуктовых магазинов и аптек.

Германия

В Германии накануне зафиксировали смертельный рекорд от COVID - за сутки скончалась почти 1 000 человек. Строгий локдаун в стране продлен до 10 января.

Тяжелая ситуация в больницах Калифорнии

Американский канал ABC News тем временем сообщает, что в больницах по всей стране заканчиваются места в реанимациях. Особенно тяжелая ситуация в Калифорнии. Там власти уже задействовали специальную "программу реагирования на массовую гибель" и подготовили мобильные морги.

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