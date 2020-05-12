В Европе смягчают карантинные меры, а в Южной Корее возобновляют ограничения

В Европе продолжается смягчение карантинных ограничений. Так, в России сегодня завершился период нерабочих дней. Из 85-ти регионов страны к снятию ограничений готовы 11. Отмена будет поэтапной с соблюдением мер безопасности.



Во Франции горожане уже могут свободно прогуливаться в радиусе сто метров от своего дома. В стране открылись магазины, парикмахерские, библиотеки, небольшие музеи, часть школ и станций парижского метро. Вышел на улицы общественный транспорт - правда, пассажиры обязаны носить маски и держать дистанцию.



В Испании перешли к следующей фазе снятия карантина - теперь люди могут ходить друг к другу в гости в пределах района проживания. В стране открываются отели. В Швейцарии начали работу учреждения образования, кафе и большие магазины. В Греции приступили к учёбе выпускные классы. Литва открывает границу с Польшей, а государства Балтии снимают ограничения на перемещение людей и грузов.



