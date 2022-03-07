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В Европе стремительно дорожает бензин

В европейских странах стремительно дорожает бензин. В Италии на заправках ажиотаж. В ожидании дальнейшего подорожания водители заполняют баки и канистры. Также итальянцы опасаются удорожания в несколько раз коммунальных услуг.

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