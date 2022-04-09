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В Европе усиливаются антиамериканские настроения
Антиамериканские настроения усиливаются во Франции. Отметим, сам Белый дом обеспокоен популярностью кандидата в президенты Марин Ле Пен, которая обещала реформировать ЕС и допустила выход Франции из НАТО, после чего разрыв между ней и Эммануэлем Макроном после опроса сократился до одного процента. Первый тур выборов президента Франции состоится уже завтра, второй - намечен на 24 апреля.
"Желтые жилеты" против Макрона
"Макрон проваливай!" - с таким призывом на улицы Парижа вышли "желтые жилеты". Повод - высокие налоги, непомерные расходы на госчиновников, нелегальная миграция и, конечно, растущие цены на топливо - литр бензина в некоторых районах Парижа уже два с половиной евро. Протестующие на улицах жгли мусорные баки, в ситуацию вмешалась полиция.
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