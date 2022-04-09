В Европе усиливаются антиамериканские настроения

Антиамериканские настроения усиливаются во Франции. Отметим, сам Белый дом обеспокоен популярностью кандидата в президенты Марин Ле Пен, которая обещала реформировать ЕС и допустила выход Франции из НАТО, после чего разрыв между ней и Эммануэлем Макроном после опроса сократился до одного процента. Первый тур выборов президента Франции состоится уже завтра, второй - намечен на 24 апреля.