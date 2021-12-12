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В Европе ужесточают контроль за соблюдением санитарных мер
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 270 миллионов. Пытаясь сдержать распространение омикрон-штамма, ряд стран одобрил вакцинацию детей в возрасте от 5 лет и масочный режим в школах.
В Латвии из-за требований правительства около 700 учителей могут быть отстранены от работы. Дело в том, что со следующей недели в силу вступит требование об обязательной вакцинации. При этом педагогов в стране и так дефицит (сейчас не хватает около 1300 учителей). Среди наиболее проблемных предметов - математика и латышский язык.
Контроль над соблюдением санитарных мер порой доходит до абсурда. В Германии, например, в общественных местах полиция начала измерять расстояния между людьми с помощью складных линеек.
В Австралии непривитым гражданам запретили намеренно чихать и кашлять в общественных местах. Нарушителям грозит серьезное наказание - штраф в размере 13 000 долларов и шести месяцев тюрьмы.
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