В Европе ужесточают контроль за соблюдением санитарных мер

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 270 миллионов. Пытаясь сдержать распространение омикрон-штамма, ряд стран одобрил вакцинацию детей в возрасте от 5 лет и масочный режим в школах.

В Латвии из-за требований правительства около 700 учителей могут быть отстранены от работы. Дело в том, что со следующей недели в силу вступит требование об обязательной вакцинации. При этом педагогов в стране и так дефицит (сейчас не хватает около 1300 учителей). Среди наиболее проблемных предметов - математика и латышский язык.