ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Европе ужесточают контроль за соблюдением санитарных мер

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 270 миллионов. Пытаясь сдержать распространение омикрон-штамма, ряд стран одобрил вакцинацию детей в возрасте от 5 лет и масочный режим в школах.

В Латвии из-за требований правительства около 700 учителей могут быть отстранены от работы. Дело в том, что со следующей недели в силу вступит требование об обязательной вакцинации. При этом педагогов в стране и так дефицит (сейчас не хватает около 1300 учителей). Среди наиболее проблемных предметов - математика и латышский язык.

Контроль над соблюдением санитарных мер порой доходит до абсурда. В Германии, например, в общественных местах полиция начала измерять расстояния между людьми с помощью складных линеек.

В Австралии непривитым гражданам запретили намеренно чихать и кашлять в общественных местах. Нарушителям грозит серьезное наказание - штраф в размере 13 000 долларов и шести месяцев тюрьмы.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все