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В Европе вакцинировано более 70 % населения
Уровень заболеваемости коронавирусом в Европе остается высоким даже при большей доле привитого населения. Таких уже свыше 70 %. Эксперты видят причину высоких показателей в возникновении более заразного штамма "Дельта", хотя по-прежнему есть вопросы и к эффективности ряда вакцин.
Франция
Во Франции каждые выходные проходят многотысячные акции протеста противников насильственной прививочной кампании. Тем не менее с 15 сентября в стране вступает в силу решение властей об обязательной вакцинации медиков. Речь идет как о сотрудниках больниц, так и о работниках домов престарелых. Тех, кто откажется от прививки, уволят из сферы здравоохранения. Кроме того, привитым в начале года из групп риска с сентября начнут вкалывать третьи дозы.
Италия
В Италии обязательная вакцинация для врачей действует уже с мая. Сегодня министр здравоохранения не исключил скорого введения обязательных прививок для всего населения страны.
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