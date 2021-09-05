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В Европе вакцинировано более 70 % населения

Уровень заболеваемости коронавирусом в Европе остается высоким даже при большей доле привитого населения. Таких уже свыше 70 %. Эксперты видят причину высоких показателей в возникновении более заразного штамма "Дельта", хотя по-прежнему есть вопросы и к эффективности ряда вакцин.

Франция

Во Франции каждые выходные проходят многотысячные акции протеста противников насильственной прививочной кампании. Тем не менее с 15 сентября в стране вступает в силу решение властей об обязательной вакцинации медиков. Речь идет как о сотрудниках больниц, так и о работниках домов престарелых. Тех, кто откажется от прививки, уволят из сферы здравоохранения. Кроме того, привитым в начале года из групп риска с сентября начнут вкалывать третьи дозы.

Италия

В Италии обязательная вакцинация для врачей действует уже с мая. Сегодня министр здравоохранения не исключил скорого введения обязательных прививок для всего населения страны.



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