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В Европе вслед за нехваткой продуктов питания и вода может стать роскошью

Вслед за нехваткой продуктов питания теперь и вода может стать роскошью. Транснациональные корпорации хотят взять под контроль питьевые ресурсы. Соцсети взорвала вырезка интервью бывшего гендиректора Nestlé из документального фильма "Мы кормим мир". Питер Брабек-Летмат заявил, что люди не имеют права свободного доступа к питьевой воде. Она должна быть приватизирована корпорациями, обычные же люди обязаны за нее платить.

Вода такой же продукт питания, как и любой другой. И как и любой другой продукт питания, она должна иметь рыночную стоимость. Лично я считаю, что лучше придать продукту ценность, чтобы мы все знали, что у него есть своя цена, а затем следует принять конкретные меры для той части населения, которая не имеет доступа к этой воде.
Питер Брабек-Летмат, экс-гендиректор Nestlé Group

В условиях, когда транснациональные корпорации всячески провоцируют голод, такое заявление выглядит еще более зловещим.

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