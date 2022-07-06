В Европе вслед за нехваткой продуктов питания и вода может стать роскошью

Вода такой же продукт питания, как и любой другой. И как и любой другой продукт питания, она должна иметь рыночную стоимость. Лично я считаю, что лучше придать продукту ценность, чтобы мы все знали, что у него есть своя цена, а затем следует принять конкретные меры для той части населения, которая не имеет доступа к этой воде.

Питер Брабек-Летмат, экс-гендиректор Nestlé Group