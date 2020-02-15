В Европе зафиксирован первый случай смерти от коронавируса

В Европе зафиксирована первая смерть от коронавируса. Погибшим оказался 80-летний инфицированный турист, прибывший во Францию из провинции Хубэй. Несколько дней он провел в реанимации, однако спасти его не удалось.





В Китае ужесточили меры по предотвращению распространения коронавируса

В самом Китае усиливают профилактические меры. Так, жителям города Ухань запретили покидать микрорайоны и жилые комплексы. По всей стране введен запрет на проезд в общественном транспорте людям с кашлем и температурой.

МИД КНР: влияние коронавируса на экономику Китая будет краткосрочным