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В Европе зафиксирован первый случай смерти от коронавируса

В Европе зафиксирована первая смерть от коронавируса. Погибшим оказался 80-летний инфицированный турист, прибывший во Францию из провинции Хубэй. Несколько дней он провел в реанимации, однако спасти его не удалось.

В Китае ужесточили меры по предотвращению распространения коронавируса

В самом Китае усиливают профилактические меры. Так, жителям города Ухань запретили покидать микрорайоны и жилые комплексы. По всей стране введен запрет на проезд в общественном транспорте людям с кашлем и температурой.

МИД КНР: влияние коронавируса на экономику Китая будет краткосрочным

Эксперты подсчитывают финансовые потери. Пассажиропоток в Китай сократился на 80 %. Только по самым скромным подсчетам, мировые авиакомпании могут недосчитаться около 5 миллиардов долларов доходов. Однако в МИД КНР заявили, что влияние вспышки вируса на китайскую экономику будет краткосрочным.

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