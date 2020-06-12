В Европе зафиксирован рекордный спад производства

В Европе фиксируют рекордный спад производства - таковы последствия пандемии коронавируса и введения карантина. В еврозоне промышленность сократилась на 17,1 %, а в Евросоюзе - на 17,3 %, без учета сезонных колебаний - это самые низкие показатели с середины 1990 годов. Больше всего пострадала промышленность Венгрии и Люксембурга. Наименьшие потери понесли Финляндия, Мальта и Ирландия. В Германии, одной из ведущих экономик ЕС, в апреле промышленность сократилась на 21 %.