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В Европе закрываются сталелитейные заводы

Резкий рост цен на энергоносители ставит под угрозу будущее европейских металлургических заводов, предупредила Европейская ассоциация металлургического бизнеса.

В письме главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен авторы просят принять срочные меры, поскольку заводы начинают останавливаться, не выдерживая роста цен.

По данным ассоциации, из-за энергетического кризиса уже отключена почти половина мощностей по производству алюминия и цинка. Дальше сокращения коснутся производства никеля и меди.

Одновременно увеличиваются поставки в Европу металла из Китая и ряда других стран, а значит, конкурентоспособность сталелитейной индустрии в Евросоюзе снижается.


Фото: pixabay.com

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