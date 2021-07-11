В европейской Украине начали появляться листовки с деструктивными призывами в отношении представителей ЛГБТ-сообщества

В европейской Украине инициативные граждане выступают за семейные ценности. Вот только делают это очень своеобразно. В Житомире начали появляться листовки с деструктивными призывами в отношении представителей ЛГБТ-сообщества. Местные активисты предлагают не бояться людей с нетрадиционной ориентацией, а убивать. Вот она украинская толерантность во всей своей красе.