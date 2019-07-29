В Европу на смену жаре пришли дожди

На севере и в центре Италии ливни, град, торнадо и наводнения. Погибли три человека. Улицы испанской Барселоны также превратились в бурные реки. В столице Каталонии за 30 минут выпало 42 миллиметра осадков. На одной из главных улиц воды было по колено. В международном аэропорту из-за шторма отменили десятки рейсов.



Бури и штормы прошли также в Польше и Австрии. В земле Штирия выпал град размером с теннисный мяч. Сельхозпроизводители несут огромные убытки. Только по предварительным подсчетам, их ущерб составил три миллиона евро.