В Европу приходит аномальная жара

В Бельгии, Австрии, Германии, Испании, Венгрии воздух может прогреться до 40 градусов. К рекордным температурным показателям готовится и Франция. С середины недели в центре страны ожидается до плюс 45. В Париже -40 в тени. Чтобы облегчить участь парижан и гостей столицы, мэрия распорядилась открыть парки и сады в ночное время, установить дополнительно фонтанчики с водой.