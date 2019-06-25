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В Европу приходит аномальная жара

В Бельгии, Австрии, Германии, Испании, Венгрии воздух может прогреться до 40 градусов. К рекордным температурным показателям готовится и Франция. С середины недели в центре страны ожидается до плюс 45. В Париже -40 в тени. Чтобы облегчить участь парижан и гостей столицы, мэрия распорядилась открыть парки и сады в ночное время, установить дополнительно фонтанчики с водой.

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