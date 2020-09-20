В Европу пришла вторая волна коронавируса

Ситуация с коронавирусом в Европе говорит о приходе второй волны. Многие страны уже заявили о крупном приросте числа заболевших. И вновь вводят жесткие ограничения. На фоне плохой статистики власти закрывают общественные пространства и рестораны, запрещают выходить на улицу без масок. Осложнение эпидобстановки связано с несоблюдением мер защиты, уверены во Всемирной организации здравоохранения. Более того, участившиеся с началом осени акции протеста на улицах европейских городов не проходят бесследно. Об элементарном соблюдении дистанции речи, понятно, не идет. Многие специально не используют средства индивидуальной защиты. А после длительного карантина, говорят специалисты, иммунитет сильно ослаблен. Причем новые антирекорды по количеству заболевших фиксируются в тех государствах, где ранее проходили многотысячные демонстрации.



Картина до боли кое-что напоминает. И в Беларуси цифры тоже растут. Динамика, конечно, не такая, как в Европе. Ситуация с COVID-19 на сегодня выглядит следующим образом. По данным Минздрава, выздоровели и выписаны 73 265 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19. Зарегистрированы 75 674 человека с положительным тестом на коронавирус. Проведено свыше 1 730 000 исследований. За весь период распространения инфекции в стране умерли 780 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленным COVID-19. О том, как обстоят дела с коронавирусом в Старом Свете, - наш следующий репортаж.



Рассказывает Ольга Давидович. После летнего спада пандемии Европу, похоже, ждет нелегкая осень. Цифры по коронавирусу, полученные в сентябре в Старом Свете, - тревожный сигнал. В ВОЗ сообщили, что в ряде государств количество новых случаев сейчас выше, чем в марте и апреле. И осложнение эпидобстановки связано с несоблюдением мер защиты, уверены эксперты Всемирной организации здравоохранения.







В целом по миру число заразившихся коронавирусом нового типа превысило 30 миллионов человек

Рекордный прирост был зафиксирован в минувшую пятницу - более 315 000 заболевших. Причем 51 000 из них приходится на Европу. И если точнее, во Франции свыше тысячи новых пациентов с COVID-19. Наихудшие цифры на континенте в данный момент. 42 департамента в стране объявлены красной зоной. Местные больницы едва справляются с новыми поступлениями пациентов.

Французские медики говорят, что немаловажную роль во всплеске заболеваемости сыграли возобновившиеся в начале сентября многотысячные протесты "желтых жилетов". Об элементарном соблюдении дистанции на митингах, понятное дело, речи и не идет. А многие протестующие и не думают использовать средства индивидуальной защиты - в толпе те, кто попросту не верит в коронавирус. А иммунитет за время длительной самоизоляции у французов (как, впрочем, и у других европейцев) ослаб. К слову, в разгар пандемии карантин во Франции был одним из самых жестких в Европе: многие города фактически жили в условиях военного времени. Сейчас страна уже вернулась к тотальному масочному режиму. Как и Британия. Там в последние дни врачи стабильно выявляют более трех тысяч инфицированных в сутки - такого не было с конца мая.





По улицам Лондона толпами гуляют коронаскептики

А пока власти думают, что делать, пока в планах значительно повысить штрафы для нарушителей ограничительных мер, по улицам Лондона толпами гуляют коронаскептики. Причем в настоящий момент в Британии действует запрет на проведение массовых мероприятий. Очередная несанкционированная акция завершилась столкновениями с полицией. Задержаны были несколько сотен человек. Из них свыше 30 оставили под арестом за нарушение общественного порядка и применение силы в адрес полиции. А это уже Германия - здесь уровень заболеваемости коронавирусом достиг апрельских показателей. За минувшие сутки в стране зафиксировано более двух тысяч новых случаев инфицирования COVID-19. А ведь совсем недавно по стране прокатились несанкционированные акции коронаскептиков. Собираются сегодня на марш противники карантина и в Дюссельдорфе.





Повторный карантин и даже чрезвычайное положение, возможно, будут вынуждены ввести и в Мадриде

Количество заболевших за сутки по всей стране в последние дни переваливает уже за 10 000. Большинство - в столице. Резкий скачок числа зараженных уже спровоцировал политический кризис: мадридский чиновник неожиданно для всех анонсировал введение выборочного карантина и ограничение массовых собраний в наиболее пострадавших от COVID-19 районах. Это возмутило некоторых членов правящей коалиции и спровоцировало появление слухов о возможном вотуме недоверия правительству. А недовольные жители Мадрида стали выходить на улицы.





Вызывает тревогу и ситуация в Польше, где отмечено более тысячи новых заболевших

За все время пандемии страна ни разу не достигала четырехзначной отметки. В течение последних дней наблюдается и рост активных случаев, хотя до 14 сентября наблюдался постоянный спад.Похожая ситуация в Чехии. Страна в шаге от введения тотального ношения масок. В последние дни положительный тест на коронавирус сдает уже каждый пятый, а поэтому ночные кафе и рестораны решено закрыть.

Есть еще один тревожный момент: болезнь, по словам врачей, молодеет - в европейских больницах все больше пациентов в возрасте до 30 лет. Оно и понятно, открылись школы и университеты. И далеко не все ученики и студенты - поклонники масок.





"Нет намордникам!" - под таким лозунгом в крупных городах Румынии прошли акции протеста против обязательного масочного режима в школах