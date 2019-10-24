В Евросоюзе не договорились по бюджету на 2020 год

Теперь предстоит трехнедельный процесс дополнительных переговоров. Так, Европарламент просит увеличить общий объем обязательств до 171 миллиарда евро, что выходит за пределы, установленные многолетними финансовыми рамками ЕС на 2014-2020 годы. В Евросовете же, напротив, предлагают сократить сумму выплат и обязательств. Договориться нужно до 18 ноября, иначе Еврокомиссии придется разработать новый проект бюджета.