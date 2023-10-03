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В Евросоюзе не согласовали помощь Украине в 2024 году

Европа вслед за США засомневалась в поддержке Киева. Главы МИД ЕС не согласовали выделение Киеву военной помощи на 5 млрд долларов в 2024 году, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам встречи министров, которая впервые прошла за пределами ЕС - в Киеве. Еврочиновник все же рассчитывает, что соглашение будет достигнуто до конца 2023 года в ходе согласования поправок в многолетний бюджет ЕС.

Боррель также добавил, что Евросоюз намерен усилить сотрудничество с Украиной в оборонной сфере, киберсфере и в области борьбы с гибридными угрозами.

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