В Евросоюзе не согласовали помощь Украине в 2024 году

Европа вслед за США засомневалась в поддержке Киева. Главы МИД ЕС не согласовали выделение Киеву военной помощи на 5 млрд долларов в 2024 году, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам встречи министров, которая впервые прошла за пределами ЕС - в Киеве. Еврочиновник все же рассчитывает, что соглашение будет достигнуто до конца 2023 года в ходе согласования поправок в многолетний бюджет ЕС.