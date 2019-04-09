В Евросоюзе нехватка хлеба

По данным Продовольственной и сельхозорганизации ООН, в этом году мировой урожай зерна не удовлетворит спрос. Ожидается, что будет собрано чуть больше 2,5 миллиарда тонн. А это примерно на 30 миллионов тонн меньше необходимого. Будут использованы запасы. Снижение урожая связывают с засухой, из-за чего цены на хлеб в Старом Свете выросли примерно на 6,5 %.