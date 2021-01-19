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В ФБР считают, что ультраправые хотели проникнуть на церемонию под видом военных Нацгвардии

Новые подробности о грядущей инаугурации Байдена от ФБР. В ведомстве считают, что ультраправые хотели проникнуть на торжественную церемонию под видом военных Нацгвардии. Поэтому уже несколько дней идет проверка каждого солдата. В стране усилены меры безопасности. В одном только Вашингтоне размещаются 25 тысяч военнослужащих. Это в три раза больше, чем на предшествующих инаугурациях.

Накаляется ситуация и на улицах других городов. Накануне в Нью-Йорке были столкновения между полицией и участниками Black Lives Matter . Дошло до перестрелки. Пострадали 10 правоохранителей. Задержаны около 30 человек.

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