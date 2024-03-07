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В Филадельфии 8 человек пострадали в результате обстрела школьного автобуса

В Филадельфии расстреляли школьный автобус. Пострадали 8 человек. У одного из подростков попало 9 пуль, он в критическом состоянии.

Инцидент произошел на остановке перед учебным корпусом. Трое неизвестных открыли огонь из автомобиля. В сторону несовершеннолетних направили порядка 30 выстрелов. Полиция разыскивает злоумышленников.

Фото: pexels.com

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