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В Финляндии будет размещен штаб сухопутных войск НАТО

В некогда нейтральной Финляндии НАТО создаст штаб сухопутных войск, всего в 140 километрах от границы с Россией в городе Миккели.

Он будет работать круглосуточно и войдет в подчинение штаба командования НАТО в американском Норфолке. Туда должны прибыть около 375 офицеров из стран - членов Альянса для руководства операциями этих войск непосредственно в Финляндии и Швеции.

Эксперты отмечают: новые члены НАТО - Стокгольм и Хельсинки - обладают для альянса стратегическим значением, так как теперь они могут использовать их территории для размещения новых военных баз и вооружений.

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