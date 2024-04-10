В Финляндии будет размещен штаб сухопутных войск НАТО

В некогда нейтральной Финляндии НАТО создаст штаб сухопутных войск, всего в 140 километрах от границы с Россией в городе Миккели.

Он будет работать круглосуточно и войдет в подчинение штаба командования НАТО в американском Норфолке. Туда должны прибыть около 375 офицеров из стран - членов Альянса для руководства операциями этих войск непосредственно в Финляндии и Швеции.