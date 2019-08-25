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В Финляндии неизвестные открыли огонь по правоохранителям

Полиция Финляндии разыскивает неизвестных, открывших огонь по правоохранителям. ЧП произошло в городе Порвоо. Ранены два полицейских, оба госпитализированы. В городе сейчас развернута масштабная спецоперация по поимке подозреваемых. Задействован вертолет, перекрыты выезды из города.


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