В Финляндии около 55 % фермеров ожидают падения доходов из-за скачка стоимости удобрений и энергии

Согласно данным социологического исследования, около 55 % аграриев считают, что в течение следующих шести месяцев их материальное положение ухудшится. При этом лишь около одной трети заявили, что уже приобрели удобрения для следующего сезона. 20 % вынуждены были от них отказаться, а еще 20 - собираются на четверть уменьшить посевные площади весной.