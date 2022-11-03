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В Финляндии около 55 % фермеров ожидают падения доходов из-за скачка стоимости удобрений и энергии

Более половины финских фермеров приготовились затянуть пояса в ближайшие полгода из-за роста цен на удобрения и электроэнергию.

Согласно данным социологического исследования, около 55 % аграриев считают, что в течение следующих шести месяцев их материальное положение ухудшится. При этом лишь около одной трети заявили, что уже приобрели удобрения для следующего сезона. 20 % вынуждены были от них отказаться, а еще 20 - собираются на четверть уменьшить посевные площади весной.

Животноводы тоже не выдерживают экономических трудностей, 15 % фермеров сократили данный вид деятельности или же вовсе от нее отказались. Так что в следующем году снижения цен на продукты финнам ждать не приходится.

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