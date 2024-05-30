В Финляндии предложили выдворять беженцев в Албанию и Марокко

В Евросоюзе одной из главных социальных проблем остается нелегальная миграция. И можно переложить ее на плечи более бедных стран. Последовать примеру Британии (высылать беженцев в Руанду) предлагает премьер-министр Финляндии. Только для Хельсинки такими странами могли бы стать Албания и Марокко.

По словам политика, на пути в Европу беженцы отправляются в опасное для жизни путешествие по Средиземному морю с контрабандистами, поэтому более безопасный вариант - выдворение мигрантов в третьи страны, где они и будут ждать решения о возможности получения убежища.