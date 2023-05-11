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В Финляндии при обрушении пешеходного моста пострадали 27 человек

В финском городе Эспоо произошло ЧП. Там обрушился пешеходный мост. Находившиеся на нем люди упали с высоты нескольких метров. В результате травмы различной степени тяжести получили 27 человек. Большинство из них - ученики начальных классов. 15 пострадавших доставлены в ближайшие больницы.

Полиция проводит техническое обследование места происшествия.

Фото: pixabay.com

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