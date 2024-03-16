В Финляндии призвали западные страны не отказываться от отправки войск в Украину

Западные страны не должны полностью отказываться от идеи отправки войск в Украину. Такое заявление сделала министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. Она уточнила, что Хельсинки не отправляет никаких войск в Украину и не желает это обсуждать. Однако, по словам политика, важно, чтобы Запад не исключал это в долгосрочной перспективе.

Сейчас, по словам главы МИД, самым важным является продолжение помощи Украине. Финляндия уже израсходовала на поддержку Киева 0,6 % своего ВВП, в то время как США 0,3 %. Министр также обратила внимание на то, что задержки в Конгрессе США с финансированием помощи Украине могут отразиться на репутации Вашингтона на мировой арене.